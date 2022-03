Nieuwe, groter gegroeide gemeenteraad Veldhoven geïnstalleerd: ‘Zorgen dat we het goede voorbeeld geven’

VELDHOVEN - In de Veldhovense raadszaal is woensdagavond de nieuwgekozen gemeenteraad geïnstalleerd, die met 2 zetels is ‘gegroeid’ en daarmee vanaf nu 29 zetels telt.

Voorafgaand aan de beëdiging van de nieuwe raadsleden stond burgemeester Marcel Delhez stil bij de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, die in Veldhoven met net geen 50 procent ook niet bijster hoog was. ,,Dat het vertrouwen in de lokale overheid kennelijk daalt, dat moeten we ons ook in Veldhoven aantrekken", sprak de burgemeester.

Volgens Delhez is het zaak dat de nieuwe raad ‘het goede voorbeeld geeft', zeker ook omdat respect naar elkaar toe bij debatten in de Tweede Kamer ‘vaak ver te zoeken is'. De burgemeester wees in zijn toespraak verder ook op de sterke groei die de gemeente de komende jaren - mede dankzij de groei van ASML - nog gaat doormaken. ,,Die schaalsprong gaat veel van ons vragen.”

Volledig scherm 10 van de 29 nieuwe raadsleden: vlnr. Karen Gielis (HvV), Jeroen Rooijakkers (GroenLinks & PvdA), Hans van de Looij (GBV), Maarten Prinsen (HvV), Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven), Peter Cattenstart (HvV), Frank van Gaart (HvV), Yvonne Luijkx (HvV), Thomas van Broekhoven (HvV) en Vivianne van Wieren (VVD). © ED

Doosje paaseieren

Maarten Prinsen, voorman van verkiezingswinnaar Hart voor Veldhoven, had namens zijn negenkoppige fractie aan het einde van de speciale raadsvergadering nog een verrassing voor zijn nieuwe collega's in petto: een doosje paaseieren. ,,In de verwachting en de hoop dat we hier in deze zaal de komende tijd op een positieve manier met elkaar omgaan.”

Volledig scherm 11 van de 29 nieuwe raadsleden: vlnr. Peter Saris (VVD), Jolanda van Grunsven (GroenLinks & PvdA), Wim Meijberg (GroenLinks & PvdA), Jurre van der Velden (GBV), Youri van Oorschot (GBV), Tavita van Galen (GBV), Chantal Gonzalez (VVD), Sander Antonis (VVD), Mariëlle Giesbertz (D66), Piet Wijman (D66) en Susette Roothans (VVD). © ED

Eerder deze week werd tijdens een speciale raadsvergadering afscheid genomen van tien niet herkozen raadsleden. Dat zijn Jos van Gent (BurgerPartij Veldhoven), Elly de Greef (Senioren Veldhoven), Godfried van der Linden (VVD), Jos van Daele (VVD), Yentl van Bakel (VVD), Jean-Pierre Kaspers (VVD), Eric van Doren (GBV), Ton Bolsius (CDA), Wim Groenendijk (GBV) en Björn Wijnands (VSA).