Nieuwe ‘jubileumhamer’ voor Veldhovense raadsvoorzitter

Leergeld helpt arme gezinnen: ‘In coronatijd is voor school een laptop onmisbaar’

28 januari EERSEL - Naar school gaan is er door de lockdown even niet bij. De lessen worden digitaal afgewerkt. Maar dan moet je wel een laptop hebben. Voor arme gezinnen een hele opgave. Gelukkig is daar de stichting Leergeld Veldhoven/de Kempen. Zij deelden in de tweede lockdown onlangs al 360 laptops uit. ‘Die apparaten zijn nu echt onmisbaar’