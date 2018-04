Nieuwe partij van Rien Luijkx heet BurgerPartij Veldhoven

Brabander moet cel in vanwege illegale handel in gestolen, beschermde vogels van Zoo Veldhoven en Best Zoo

14:29 DEN BOSCH – Een 29-jarige eigenaar van een dierenwinkel moet 6 maanden de cel in waarvan 3 voorwaardelijk vanwege illegale handel in beschermde vogels. De man hoorde vrijdag in de rechtbank in Den Bosch zijn straf.