Nieuwe seizoen de Schalm Veldhoven: ‘Beste manier om ons te helpen is kaartjes kopen’

VELDHOVEN - Waar sommige theaters nu pas aan de slag gaan voor de heropening na de zomer, zijn ze in theater de Schalm in Veldhoven gewoon ook tijdens de zomervakantie doorgegaan. Op 29 augustus start de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen.

,,Wij hebben de gemeenschap nodig. De beste manier om ons te helpen is door kaartjes te kopen. We zijn heel benieuwd hoe de verkoop gaat lopen nu de previewavond niet mogelijk was en sommige mensen misschien niet zo goed durven”, zegt directeur Sjoert Bossers.

Hoewel het theater doordraaide, heeft de coronacrisis uiteraard ook zijn impact. ,,Als je puur naar het financiële plaatje kijkt, kon je beter dicht blijven, maar daar hebben wij nog geen seconde over nagedacht”, aldus Bossers. ,,Een aantal mensen heeft ons geholpen door te doneren, maar dat mag altijd meer.” Hij windt geen doekjes om over wat hij nodig heeft. Tegelijkertijd zijn ze bij de Schalm ook niet bij de pakken gaan neerzitten.

Bedrijfsjournaal

Bossers: ,,Dankzij de coronatijd - en dat zeg ik bewust zo - hebben wij een aantal activiteiten kunnen ontwikkelen waar we anders niet aan toe waren gekomen. En die bieden we nu als product aan bedrijven aan. Zo kan de talkshow Veldhoven Verlicht ook worden ingezet als een soort bedrijfsjournaal.”

Ook bedachten de medewerkers van De Schalm een concept dat theater met dineren combineert, in samenwerking met D’n Burgemister en een live event voor bedrijven. Inge Ronkes, medewerker marketing en sales: ,,De eerste keer namen we die talkshow op. Maar Sjoert heeft ervaring in Hilversum en zei: ‘dit gaat zo goed, de volgende keer live.’ Wij moesten wel even slikken, maar we hebben er allemaal enorm veel van geleerd.”

Theateropstelling

,,Wij hebben extra vrijwilligers ingezet als gastvrouw of -heer. Veel gasten lieten weten het prettig te vinden dat bij ons mensen op de regels wijzen in plaats van bordjes”, vertelt eventmanager Robin van Hoof. Het aantal zichtbare maatregelen lijkt inderdaad mee te vallen: desinfectiezuilen, een kuchscherm bij de kassa, een enkele lijn op de grond en een aantal tafels in de foyer dat niet gebruikt mag worden. In de zaal heeft het grootste deel van de tribune plaatsgemaakt voor tafeltjes met twee stoelen, voor de zomerprogrammering. Straks wordt het weer een theateropstelling, met een deel van de zitplaatsen. Slechts 127 van de 466 stoelen kunnen worden gebruikt. Wie met meer dan twee personen (uit één huishouden) wil komen, doet er goed aan even te bellen, omdat in het reserveringssysteem geen mogelijkheid is om meer dan twee plaatsen naast elkaar te boeken.

Voor voorstellingen vanaf 1 januari worden bestellers op de wachtrij geplaatst. Dit omdat nu nog niet duidelijk is hoe de situatie dan is. In oktober overlegt de theaterbranche over vervolgstappen en wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Voorstellingen tot en met 31 december kunnen al wel worden geboekt.