Nieuwe uitstraling voor NH Koningshof in Veldhoven

Kridsana Rodnit uit Veldhoven was neergesto­ken bij AH in Eindhoven, maar niet haatdra­gend

23 december EINDHOVEN / VELDHOVEN - Vier maanden geleden werd een medewerkster van Sushi Daily door een collega in het been gestoken. Vorige week deed de politierechter uitspraak in de rechtszaak hierover.