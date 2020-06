Nieuwe versoepeling: Wel naar de bios in Veldhoven, niet naar disco El Sombrero in Reusel

Necrologie Initiatief­ne­mer Cult en Tumult Arie den Braber (69) overleden

9:41 VELDHOVEN - Na een kort ziekbed is Arie den Braber (69) overleden. In Veldhoven was hij werkzaam voor de gemeente en bij het Sondervick College fungeerde hij als voorzitter van de raad van advies. Ook was hij initiatiefnemer van het evenement Cult en Tumult.