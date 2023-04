Nina werkt als wijkverpleegkundige: 'Denk na over het ouder worden en bereid je voor’

Wielewaal laat zich niet meer horen op landgoed de Wielewaal in Eindhoven, waar wel 60 moeflons wonen

EINDHOVEN - De wielewaal laat zich niet meer zien en horen op landgoed de Wielewaal in Eindhoven. Het gele zangvogeltje waar het landgoed zijn naam aan dankt, is niet aangetroffen tijdens een inventarisatie van de flora en fauna die is uitgevoerd nadat de gemeente vorig jaar eigenaar werd.