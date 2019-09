Nog geen besluit Veldhovens wegenplan

Balkunste­naar Touzani houdt het positief in Veldhoven

15 september VELDHOVEN - Een flinke schare voetballertjes was afgelopen zaterdag naar het Meiveld van het City Centrum in Veldhoven gekomen voor een 'meet-and-greet' met Soufiane Touzani. Hij is de pionier van het freestyle voetbal en de koning van de hooghoudtrucs. Touzani had voor zijn jonge fans méér in huis dan het laten zien van zijn voetbalkunsten. Hij bracht vooral een positieve boodschap. ,,Heb vertrouwen in de toekomst. Het maakt niet uit wat je doet, als je het maar goed doet."