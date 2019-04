Nog meer kiekjes van onder het stof: wie herkent deze meisjes uit Zeelst?

Een beetje bozig kijken ze de camera in: 35 meisjes van een meisjesschool in Zeelst. Alhoewel, op de tweede rij linksboven kijkt iemand toch enigszins olijk. Breeduit lachen doet niemand op de foto. ,,Dat was 'not done' in die tijd'', zegt Peter van Schalen.

'Die tijd' is waarschijnlijk zo'n honderd jaar geleden, schat Lieroppenaar Van Schalen (75). Hij vond de foto op zolder en stuurde een e-mail naar de redactie van het ED: 'Misschien zijn er nog mensen die een vader, moeder of ander familielid herkennen. Deze mensen zou ik dan een bestandje van deze foto kunnen toesturen.'

Het is al de tweede keer dat Van Schalen zo'n pareltje van zolder plukt. In augustus vond hij familiekiekjes van het gezin Vervoort. Drie dagen na een verhaal in deze krant meldde een nazaat zich.

Nu alweer een foto. Vragen dringen zich op: hoeveel foto's heeft Van Schalen nog op voorraad? Hoeveel mensen kan hij daar nog blij mee maken? En waar heeft hij ze vandaan?

Aanrommelen

Die eerste vraag is niet makkelijk te beantwoorden, blijkt al snel. ,,Ik kan nog wel een paar jaar aanrommelen'', zegt Van Schalen vanuit zijn kantoortje aan huis. ,,Om de zoveel tijd trek ik een doos uit de kast om te kijken wat er voor moois inzit.'' De dozen staan daar al jaren. Dat zit zo. Van Schalen opende in 1976 zijn fotografiewinkel. ,,Mensen die een nieuwe camera kochten, lieten hun oude achter.'' Al snel had hij een verzameling van ongeveer vijfhonderd oude camera's. ,,Ik wilde graag een museum openen.''

Op zoek naar uitbreiding van zijn verzameling plaatste Van Schalen een oproep in deze krant, nu zo'n veertig jaar geleden. 'Oude camera's gezocht'. ,,Ik ben denk ik bij dertig mensen een camera op gaan halen. Ze gaven me dan bijvoorbeeld een schoenendoos vol spullen. Vaak zat er niet alleen een camera in, maar ook foto's en negatieven. De camera's haalde ik eruit, de rest heb ik op zolder gestald. Dat vond ik toen niet zo interessant.''

Emulsie

Het museum zou er nooit komen. De dozen met foto's en ander spul bleven op zolder staan. Tot nu. Nu snuffelt Van Schalen om de zoveel tijd door zijn verzameling. Hij vond al veel moois. Een foto uit Surabaya, Indonesië bijvoorbeeld, van fotograaf Herman Salzwedel (1877-1903). Of een foto gemaakt door Albert Greiner (1833-1890), een van oorsprong Duitse fotograaf die uiteindelijk hoffotograaf van koning Willem III werd.

Van Schalen vond zakjes vol negatieven en oude foto's afgedrukt op metaal. ,,Fotografen smeerden een lichtgevoelige emulsie op het metaal.'' En een foto van zijn eigen tante Rie. ,,Geen idee hoe ik daar aangekomen ben. Ze was onderwijzeres.''

Glasnegatieven

Het mooist zijn misschien wel de glasnegatieven, ter bescherming in kranten gewikkeld. ,,Die zijn zeker honderd jaar oud'', zegt Van Schalen terwijl hij er een tegen het licht houdt: een landschap met een watermolen openbaart zich.

Het is voor Van Schalen een manier om bezig te blijven met zijn vak, ondanks dat hij al een paar jaar met pensioen is. ,,Ik kan er dagen mee bezig blijven. Ik doe er verder niks mee. Maar weggooien zal ik nooit doen. Dat moet maar na mij gebeuren.''

Of er moet iemand zijn die de foto's wil hebben. ,,Als iemand interesse heeft, mag-ie ze allemaal hebben. Zolang ze maar bewaard blijven.''

Helaas is het bij de meeste foto's onmogelijk te achterhalen waar ze vandaan komen. Er staat niets op. Behalve het fotootje van 9 bij 14 centimeter uit Zeelst. In het midden op de onderste rij houdt een meisje een krijtbord vast: 'Meisjesschool Zeelst' staat te lezen.

Wie een familielid herkent kan zich melden bij het ED via mail.