Nog twee jaar gaan ze door, de presidenten van ASML, wie zijn zij?

‘Niemand kan nog zeggen: er is hier niks te doen’; Activitei­ten­si­te RegioRadar brengt alle uitjes in Zuid­oost-Bra­bant in één klap in beeld

EINDHOVEN - Wie tot vandaag wilde weten wat er in Zuidoost Brabant zoal te doen was, had daar een kleine dagtaak aan. Want de informatie was er wel, maar elke gemeente had zo’n beetje een eigen activiteitensite. Met de komst van RegioRadarEindhoven.nl wordt dat in een klap anders. Voortaan staat de informatie overzichtelijk bij elkaar. De start van de site is donderdag 14 april.

