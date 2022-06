Noodkreet Stichting Vakantiewerk: kinderen zijn er genoeg, maar veel te weinig vrijwilligers

Gebrek aan belangstelling vanuit de kinderen is er niet, er al flink wat aanmeldingen. Voor vrijwilligers ligt dat anders. Er hebben zich nog maar drie mensen gemeld, terwijl er alleen voor Jeugdland (van 26 tot en met 29 juli) al 51 tot 68 nodig zijn, naast de acht vrijwilligers uit eigen bestuur en werkgroepen van de stichting.

Bestuurslid Wendy Schoofs: ,,Vorig jaar konden alleen wat dagactiviteiten doorgaan. Kunnen we eindelijk alles weer organiseren, weten we niet of het door kan gaan. Als we een paar vrijwilligers te weinig hebben, kan het nog wel doorgaan, maar met zo’n tekort is het niet verantwoord. We hebben oproepjes geplaatst op social media, geflyerd, in het Veldhovens Weekblad heeft een groot artikel staan en we hebben de vrijwilligersbank van Cordaad ingezet.”

Omdat Jeugdland de eerste activiteit is, melden zich tijdens dat evenement vaak ook nog ouders of grootouders aan voor andere activiteiten. Maar als Jeugdland niet kan doorgaan, komen nu dus ook andere activiteiten zoals de Olympiade en Huttenweek in gevaar.

‘Het is altijd al leuren’

Voor de eerste zijn minimaal 20 vrijwilligers nodig en voor de tweede 25 tot 30. Schoofs: ,,Het is altijd leuren om genoeg vrijwilligers te krijgen, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben zelf ook geen idee hoe dit komt. Er zijn natuurlijk altijd ouders van wie de kinderen onze activiteiten ontgroeien, maar dat is maar een deel. We hopen dat ouders die hun kind aanmelden voor vier dagen activiteiten ook zelf zeggen dat ze een dag mee komen helpen, maar dat gebeurt tot nu toe nog niet. Tijdens de inschrijfavonden regelden we vaak ook nog wel mensen, maar daar hebben we er nog maar één van omdat we steeds meer digitaal doen.”

De organisatie zorgt voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Voor opbouwen en afbouwen is die niet nodig omdat de kinderen daar niet bij aanwezig zijn.

Opa’s en oma’s zijn ook welkom, zo is er onder de vaste vrijwilligers ook een tachtigplusser. Jeugd vanaf 13 jaar en minimaal 1 jaar middelbaar onderwijs mag ook meehelpen. Aanmelden als vrijwilliger kan via: vakantiewerkveldhoven.nl/aanmelden-als-vrijwilliger.