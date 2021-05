Noortje (17) is van de standaardtienerdingen, vindt ze zelf

In Herinnering Voor Gerard van Eeuwijk (1963-2020) bestond Kerstmis niet meer na de dood van zijn zoon Ronnie

9 mei Het leven was nooit meer hetzelfde voor Gerard en José van Eeuwijk na de dood van Ronnie, hun 18-jarige zoon die in 2007 omkwam bij een auto-ongeluk. Dat je bij elkaar blijft na zo’n immens verlies is niet vanzelfsprekend, hoorden ze later van anderen. Voor hen wel, ze waren een team, en al bijna veertig jaar samen toen Gerard vorig jaar oktober stierf in het ziekenhuis.