Oerle houdt traditie Sint-Janstros in ere

Pater Jozef Aruldoss moest vrijdag al om 09.00 uur acte de présence geven bij de Sint Jan de Doperkerk in Oerle. Een kleine dertig Oerlenaren lieten daar een of meer Sint-Janstrossen wijden door de pater. Vanwege de coronacrisis gebeurde het wijden niet in de kerk, maar op het kerkplein. Na een gebed maakte de pater een rondgang langs de verspreid opgestelde parochianen. Met een aspergil besprenkelde hij de kleurrijke Sint-Janstrossen. Enkele vrouwelijke Oerse Bikers dat het tafereel belangstellend gadesloeg, kreeg en passant ook de zegen.

Onweer en bliksem

Naast notenbladeren horen er in ieder geval St. Janskruid en korenbloemen in te zitten. Verder tref je er vaak witte en rode rozen in aan, Spaans gras, margrietjes, gele lelies, vingerhoedskruid en duizendschoon. Moeder en dochter Roulaux waren voor het eerst aanwezig met een nog bescheiden Sint Janstros. ,,We wonen sinds een jaar in Oerle. Ik hou van tradities en wil deze graag in ere houden. Op oerle.info las ik wat er allemaal in een tros hoort. We hebben alles in het dorp kunnen vinden", aldus de nieuwkomers.