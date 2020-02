Oerle zoekt nieuwe broedermeester voor bedevaart in Amsterdam

Bart en Mien Donkers zijn dit jaar 56 jaar getrouwd, maar voor zijn huwelijk nam hij al deel aan de jaarlijkse rondgang de Stille Omgang door het centrum van Amsterdam. ,,Eigenlijk zou mijn broer gaan, maar die kon niet. Omdat hij al voor de reis betaald had, vroeg hij mij om te gaan. Mijn broer is nooit meer gegaan, maar ik sindsdien elk jaar.’’

Katholiek gezin

Toon van Kollenburg was er al die jaren bij. ,,Ik kom uit een goed katholiek gezin. Vroeger ging ik al met mijn opa mee. Het is voor mij een soort traditie geworden. De indrukwekkende mis en de rondgang, dat heeft wel iets.’’

Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. Op de avond van 21 maart komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen. De organisatie ligt in handen van het Gezelschap van de Stille Omgang. Voor of na de Omgang wonen de deelnemers een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in een van de zeven binnenstadkerken. Tijdens de rondgang mag er niet worden gepraat. Donkers: ,,Bidden mag wel, in stilte. Ik denk dat de meesten dat wel doen.’’