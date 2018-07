Olifanten zoeken op Luikse markt in Veldhoven

Driehonderd kramen met de sfeer van oude spullen, een draaimolen, muziek en terrasjes. ,,De Luikse Markt is een sterk concept omdat we dit hier maar één keer per jaar doen", legt organisator Eric Van Aerle uit.

Het echtpaar Van Gastel uit Waalre bezoekt jaarlijks allerlei markten. ,,Met een man of tien bezoeken we markten tot in Tiel toe. We gaan voor de gezelligheid en om er even uit te zijn", zegt mevrouw. Zelf spaart ze olifanten. ,,Het huis wordt te klein, ik kan ze bijna niet meer kwijt", zegt ze terwijl ze haar laatste aanwinst laat zien.

Frank van der Putten staat vijf à zes keer per jaar met dvd's op een markt. De inwoner van Den Bosch heeft thuis een verzameling van enkele duizenden. ,,Ik koop ook partijen op. Als ik ze gezien heb, of ik heb ze dubbel, gaan ze mee naar de markt." Hij merkt dat het verkopen er niet makkelijker op wordt. ,,Ik heb veel concurrentie van webwinkels. En nu is het te warm. Je hebt een leuke dag, maar vandaag wordt het niets."