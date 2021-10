Oma Veldhoven wordt 100 en viert dat met lokaal spektakel waarbij ogen en oren worden verwend

De organisatie van de Veldhovense Revue pakte na de laatste voorstelling in 2018 een bijzondere uitdaging op. Maak een grootse theaterproductie rondom het honderdjarig bestaan van de gemeente Veldhoven. Onder de naam Het Concert van de Eeuw presenteerde de club donderdag in De Schalm de voorpremière van 100 op een Hoop.

Zware stempel door corona

Corona drukte een zware stempel op de totstandkoming van de theatershow. In maart 2020 stond een talentenweekend op de planning. ,,Toen stonden we door corona ineens stil. De plannen lagen op tafel en werden goed bewaard”, blikt productieleider Marie-José Stravens terug.

Quote Via onder meer periodieke nieuwsbrie­ven hielden we de mensen aan boord Marie-José Stravens

Na de zomer van 2020 is met veel enthousiasme een start gemaakt. De acht geplande voorstellingen in maart 2021 werden verplaatst naar oktober 2021. Maar er waren nog vragen te over. Stravens: ,,Zouden we wel voor een volle zaal kunnen spelen? De 1,5 meterregel, hoe moet dat dan?” Lange tijd werd wekelijks online gerepeteerd door voornamelijk de hoofdcast. ,,Maar we bleven positief. Via onder meer periodieke nieuwsbrieven hielden we de mensen aan boord. Steeds hebben we uitgestraald dat we de honderdste verjaardag van Veldhoven samen zouden gaan vieren.’’

Quote Hoe dichterbij het kwam, hoe leuker het werd Jordhan Vroegh (13)

In maart van dit jaar kon weer fysiek gerepeteerd worden. De 1,5 meter werd in acht genomen, zangrepetities vonden plaats met gebruik van schermen en in kleine groepjes. En er was de verplichting om voorafgaand aan elke repetitie een thuistest te doen. Gaandeweg kwam er meer ruimte en werden de repetities geïntensiveerd naar twee keer per week. ,,We bleven er in geloven, en nu staan we er! We mogen spelen voor een volle zaal”, jubelt Stravens bij de start van de voorpremière. Danser Jordhan Vroegh (13) is een van de podiumtalenten. ,,Hoe dichterbij het kwam, hoe leuker het werd. We hebben samen een theaterfamilie gecreëerd.”

Oma wordt 100

In totaal staan er zeventig talenten op de planken met achter op het podium nog eens acht muzikanten. Backstage zijn er veertig mensen betrokken bij de productie. Gedurende het spektakel staat de familie Van Veldhoven centraal, met oma die 100 jaar wordt, zoon Herman en kleindochter Lotte.

Gesprekken van de familie Van Veldhoven nemen de toeschouwer mee naar verschillende tijdsblokken uit de geschiedenis van Veldhoven. Centraal op het podium staan de kerktorens van de voormalige dorpen Meerveldhoven, Veldhoven, Oerle en Zeelst. Met het publiek wordt afgeteld naar 1921, het jaar van de samenvoeging van de vier tot de gemeente Veldhoven. Binnen enkele minuten staan er al tientallen acteurs op het podium. Ogen en oren worden verwend, want er is veel te zien, te horen en te lachen.

Viagrapillen

Lydia Kruit (58) zingt in het ensemble en staat veel op het podium. Ze staat voor het eerst in zo’n groot theaterstuk. ,,Ik moet zes keer van kleding wisselen. De grootste stress was om steeds weer op tijd op het podium terug te zijn. Ik ben nu helemaal blij dat het gelukt is. Het was fantastisch”, zegt de Veldhovense na afloop.

Wie wil weten waarom de mannen in Merefelt dagelijks twee viagrapillen krijgen, moet snel zijn. Er zijn voor de voorstellingen morgen, maandag of dinsdag nog enkele kaarten (à 25 euro) beschikbaar.