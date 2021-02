‘Ombudsman’ Richard de Mos op campagne: ’Ho, opnieuw, want nou vergeet ik nog te zeggen: ‘Schiet mij maar lek!’

Wel vijf keer begint hij opnieuw met de opname van het filmpje. ,,Ik ben Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje. Ik sta hier in het prachtige Veldhoven in een prachtig vakantiepark, waar mensen permanent wonen. Eerst zegt de gemeente dat het wordt gedoogd en dan gaan ze handhaven.” ,,Ho, opnieuw!, Want nou vergeet ik nog te zeggen: ‘Schiet mij maar lek!’.”

De politicus is zaterdag op tournee langs verschillende lokale partijen, in Veldhoven en Helmond. ,,Weet je dat bij de gemeenteraadsverkiezingen 33 procent van de stemmen naar een lokale partij gaat?”, vraagt hij, staand voor de receptie van vakantiepark De Molenvelden in Zandoerle. ,,Dat is vertaald naar de Tweede Kamer de grootste partij! Wij willen hun stem laten horen in de landelijke politiek.” Mos en medekandidaat Ralf Sluijs worden opgewacht door Rien Luijkx, raadslid voor Burgerpartij Veldhoven, en een aantal in de partijkleur blauw gestoken medestanders. ,,Blauw en oranje gaat goed samen, toch?”, roept één van hen.

Verkeerd voorgelicht

Luijkx maakt zich sterk voor de belangen van zo’n tachtig huishoudens die permanent in het vakantiepark wonen. Zoals Toon Seuntiëns. Eerst wilde hij naar het Witven, maar daar hield de gemeente een slag om de arm, vertelt hij. ,,Toen hoorde ik dat voor dit park permanente bewoning gelegaliseerd zou worden. Dus 3,5 jaar geleden heb ik hier een huisje gekocht. Eind 2018 kwam er opeens een controle en later begreep ik dat er strikt gehandhaafd gaat worden. Ik ben verkeerd voorgelicht!” Hij zou niet meer terug willen naar Veldhoven. ,,Hier helpen we elkaar.” Bewoner Jan Kools valt hem bij: ,,En je hoeft je deur niet op slot te doen als je weggaat.” Beiden zouden kunnen leven met een sterfhuisconstructie waarin de huidige permanente bewoners gedoogd worden.

Ook Luijkx ziet voordeel voor zijn partij in de samenwerking met Code Oranje. ,,Vaak horen we als we lokale problemen aankaarten dat we ‘daarvoor in Den Haag moeten zijn’. En ik sta zelf 17 maart ook op de kandidatenlijst.”

Giftreinen door binnenstad

Het filmpje gaat gebruikt worden voor de verkiezingscampagne op sociale media. Na Veldhoven gaan De Mos en Sluijs naar Dré Rennenberg van het Eindhovense Ouderen Appèl. Daar gaat het over de giftreinen die dagelijks dwars door de binnenstad rijden.

Richard de Mos van Code Oranje wordt in Helmond bijgepraat over de strijd tegen zonnepanelenvelden.

Oppervlakten zonnepanelen

In Helmond spreken ze Helder Helmond raadslid Martijn Rieter. Die wil een stop op de aanleg van grote oppervlakten zonnepanelen. Richard de Mos ziet zichzelf als degene die de lokale zorgen op de Haagse politieke agenda kan plaatsen. Het is in de lijn van wat hij deed als wethouder in zijn Den Haag. En wat hem daar als cliëntelisme verweten werd. De vraag of ombudspolitiek een bijdrage levert aan een evenwichtig beleid is aan de kiezer om te beoordelen.