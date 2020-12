Omstreden kapelaan Beekman per 1 januari naar Veldhoven

VELDHOVEN - Parochie Christus Koning in Veldhoven krijgt per 1 januari een nieuwe kapelaan in de persoon van Jeroen Beekman. In eerdere parochies waar hij werkzaam was, is hij niet onomstreden.

Beekman (46) is nu nog kapelaan in Berghem, dat valt onder de H. Willibrordusparochie in de Osse regio. In Veldhoven wordt hij de opvolger van pater Jozef Aruldoss, die vanaf volgend jaar kapelaan wordt in de parochie H. Bernardus van Clairvaux in Bergeijk.

Beekman ligt al jaren slecht bij veel parochianen in de plaatsen waar hij voorgaat in de kerken: Berghem, Megen, Haren en Macharen. Al sinds september kwam hij niet meer in Haren en Macharen om missen te verzorgen, parochianen moesten gissen naar zijn afwezigheid.

Brandbrief

Klachten gaan vooral over een gebrek aan communicatie en stijl van opereren. In de winter van 2016 schreven bezorgde parochianen een brandbrief naar bisschop Gerard de Korte om hun beklag te doen. Dat bleef zonder gevolgen. In Zuidoost-Brabant was Beekman eerder actief in de parochie van Laarbeek. Ook daar kreeg de kapelaan kritiek omdat hij de de regels van het dekenaat te strikt zou hanteren.

Een woordvoerder van het bisdom liet eerder aan het Brabants Dagblad weten dat het vertrek van Beekman uit Berghem los staat van wat er daar is gebeurd. De wijziging heeft volgens hem ‘alles te maken met een carrousel van benoemingen, die om de zoveel tijd in het bisdom plaatsvindt'.

Koster

De komst van Beekman komt op een moment dat er binnen de parochie Christus Koning rumoer is ontstaan door het gedwongen vertrek van koster Tiny Leijten. De Veldhvovenaar werd weggestuurd nadat hij vraagtekens had gezet bij het voornemen om op kerstavond toch vieringen te houden.