Ondanks tekort aan vrijwilligers toch Jeugdland voor Veldhovense kinderen

In de koffietent vertelt bestuurslid Jochem Schoofs dat de eerdere noodkreet van de Stichting Vakantiewerk Veldhoven effect heeft gehad. ,,Vooral bij het opbouwen hadden we veel extra hulp, dat was fijn. Ouders en grootouders hebben zich gemeld, maar ook van het Veldhovens Muziekkorps hebben verschillende mensen meegeholpen. Ik hoorde er al een aantal zeggen dat ze volgend jaar weer komen.”

Kinderen niet teleurstellen

Hoewel het aantal vrijwilligers nog niet overhoudt, heeft de stichting inmiddels besloten dat alle activiteiten in de zomervakantie doorgaan. Schoofs: ,,We kunnen de kinderen niet teleurstellen.” Een eerdere oproep op social media en in deze krant, leverde wat extra hulp op. Toch is versterking nog steeds welkom, zo blijkt als een vrijwilliger de tent binnenloopt voor hulp bij het uitladen en Schoofs vertwijfeld om zich heen kijkt. Niet alleen voor de activiteiten waarvan Jeugdland traditiegetrouw de aftrap vormt, maar ook voor de werkgroepen die de maanden voorafgaand aan de activiteiten zorgen voor alle voorbereidingen is hulp welkom. Deze zomer kan Vakantiewerk nog hulp gebruiken voor de Olympiade en de Huttenweek.

Een tafel niet bemand

Elly Peters heeft de leiding over de hobbytent tijdens Jeugdland. ,,We hebben vandaag een tafel die niet bemand is, waardoor kinderen geen clownshoofden kunnen maken. Tegen de tijd dat het woensdag is, melden zich vaak nog wel moeders aan die toch hier zijn. Maar zo erg als dit jaar is het nog nooit geweest. We hebben acht tafels en minimaal twee mensen per tafel nodig, maar we hebben er maar twaalf. Toen ik hier vroeger begon hadden vrouwen geen baan en was het makkelijker om aan vrijwilligers te komen. Ook de mannen kwamen dan als ze vakantie hadden vaak nog meehelpen.”

Quote Ik vind het leuk om hetzelfde voor deze kinderen te doen, wat ze vroeger voor mij deden Frank van de Ven

Frank van de Ven heeft al vaak meegeholpen, de student deed vroeger zelf mee aan Jeugdland en bemant nu een spel waarbij kinderen balletjes in een toverhoed moeten gooien. ,,Ik vind het leuk om hetzelfde voor deze kinderen te doen, wat ze vroeger voor mij deden. Het zit ook in de familie. Mijn opa deed vroeger de filmtent en mijn vader zat altijd bij het spel met de puzzels.”

Bert Kemps is een van de nieuwe vrijwilligers die zich aanmeldde na de noodkreet van de stichting. ,,Ik heb altijd met kinderen gewerkt en vind het leuk om te doen, dus toen ik oproep in de krant zag, heb ik me aangemeld. Het is leuk om die kinderen te geven wat ik toen ik jong was ook heb beleefd.”