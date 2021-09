Onder genot van uitsmijter of wrap kunnen buurtbewoners cliënten Severinus weer ontmoeten, en elkaar

VELDHOVEN - Dagbestedingslocatie High Chaparral van zorgorganisatie Severinus is na een grondige renovatie klaar om gasten te ontvangen. Iedereen kan aan de Blaarthemseweg 60 voortaan terecht voor een lunch of borrelplank.

Op een tafel in een ruimte van High Chaparral ligt het magazine Feestelijk. In grote letters staat op de cover: verrassend gemakkelijk genieten. Dat verwoordt precies wat de gast hier kan verwachten.

Gestoken in koksjas staat Sjors vrijdagmorgen gebogen over de beschrijving van een broodje zalm. ,,Het leukst hier vind ik koken. En een uitsmijter vind ik het lekkerst’’, zegt hij terwijl hij de verpakking van een plak gerookte zalm opent.

Zoveel mogelijk zelf

Marianne Sprengers is regiebegeleider dagbesteding. ,,We begeleiden hier met een activiteitenbegeleider en een medewerker van de restauratieve dienst een groep van maximaal acht cliënten. De medewerker restauratieve dienst begeleidt de cliënt met het maken van de lunch. Het is de bedoeling dat de cliënt zoveel mogelijk zelf doet. Alles op het eigen niveau en tempo.’’

Jarenlang vond er op deze locatie dagbesteding plaats voor de lagere niveaus. Die verhuisde in oktober 2019 naar een nabijgelegen locatie waarin het personeelsrestaurant zat. Toen ontstond het idee om in de vrijgekomen locatie een restaurant te vestigen en er ook externe gasten te ontvangen. Sprengers: ,,Uit een enquête bleek dat de buurt hier de binding met de cliënten van Severinus miste. Ook misten buurtbewoners een ontmoetingsplek. Door hier ook externe gasten te ontvangen creëren we meer connectie met de wijk.’’

Heel positief ontvangen

In december 2019 ging de verbouwing van start. Er kwamen nieuwe vloeren op de begane grond en verdieping, een nieuwe keuken en nieuw meubilair. De bedoeling was om al in mei vorig jaar open te gaan, maar daar stak corona een stokje voor. Na een periode van proefdraaien is High Chaparral vanaf nu officieel open voor bezoekers. ,,We hebben in de buurt al geflyerd en het initiatief is heel positief ontvangen”, weet Erik Raymakers, teamleider voeding van Severinus.

In het restaurant vinden beneden maximaal dertig bezoekers een plaatsje. Ook de bovenverdieping kent een aantal zitplaatsen, maar daar is geen bediening. Alle stoelen hebben een olijfgroene bekleding. De tafels kennen verschillende formaten en zijn deels in hoogte verstelbaar. De lunchkaart is afgestemd op wat de cliënten nu aankunnen. Er kan soep besteld worden, en er is keuze uit een aantal broodjes, een wrap, een uitsmijter en een tosti. De voorziening is van maandag tot en met vrijdag open van 10.00 tot 16.00 uur. Er kan van de lunchkaart besteld worden tussen 11.30 tot 14.30 uur. Daarnaast is er ook een borrelkaart.

De cliënten van Severinus rouleren in de verschillende functies. Sanne is vandaag de gastvrouw. ,,Ik ontvang de mensen en bied eten en drinken aan. De bestelling zet ik dan in de kassa. Ik ben het liefst gastvrouw.’’

Volledig scherm Het gerenoveerde restaurant High Chaparral van Severinus in Veldhoven. © Kees Martens/DCI Media