Ondernemers Citycentrum Veldhoven denken na over toekomst: ‘gratis parkeren is niet het Ei van Columbus’

VELDHOVEN - De ondernemers in het Citycentrum in Veldhoven hopen met een nieuw pakket aan afspraken en maatregelen ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor het winkelend publiek.

Met de invoering van de blauwe parkeerzone, eerder deze maand, is volgens de winkeliers al een flinke stap gezet. ,,Maar het is een basis, niet meer dan dat", stelt Jean-Paul van den Tillaar, voorzitter van de Ondernemersvereniging Citycentrum. ,,Het is een belangrijke stap, maar niet het Ei van Columbus. We moeten nu kijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen.”

Quote Qua leegstand doen we het hier zeker niet slecht, maar je moet ook zorgen dat dat zo blijft. Jean-Paul van den Tillaar, voorzitter Ondernemersvereniging Citycentrum

Dat uitbouwen moet gebeuren met behulp van een nieuw instrument dat vanavond door de Veldhovense gemeenteraad wordt gesproken: de zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ). Door het Citycentrum als zo'n zone aan te wijzen, kunnen de ongeveer 110 ondernemers zelf beter bepalen welke kant het met het Veldhovense winkelhart op moet.

De zone komt - als de raad akkoord gaat en ook de ondernemers formeel instemmen - in plaats van de nu bestaande reclameheffing en (in het geval van de Citypassage) promotiebijdrage. Die heffing betalen winkeliers en andere ondernemers op basis van de reclame-uitingen bij hun zaak.

Eerlijker

Bij de investeringszone wordt het bedrag dat ondernemers moeten betalen, losgekoppeld van die reclame-uitingen. Ze betalen dan voortaan een bedrag dat gebaseerd is op de onderneming die in het gebied - in dit geval het Citycentrum - gevestigd is.

Van den Tillaar: ,,Het is een beter systeem omdat de lasten eerlijker worden verdeeld. Want anders dan bij de reclamebelasting gaan met een BIZ álle ondernemers in het gebied verplicht meebetalen.”

De bijdrage wordt straks, net als de reclame-heffing nu, via de gemeente geïnd. En net als nu vloeit de opbrengst als subsidie terug naar de ondernemers zelf. De bestedingsdoelen zijn vastgelegd in een meerjarenplan, dat onder de vlag van de nieuwe Stichting BIZ Citycentrum wordt uitgevoerd.

Onzichtbaar voor passanten

Aan een aantal concrete wensen wordt inmiddels volop gewerkt. Zo moeten grote nieuwe borden bij de toegangswegen passanten duidelijk maken waar het winkelhart te vinden is. ,,Het Citycentrum is qua opzet behoorlijk naar binnen toe gekeerd. Dat heeft als voordeel dat we in de winkelstraten geen verkeer hebben, maar het nadeel is wel dat we vanaf de wegen eromheen redelijk onzichtbaar zijn.”

Zeker niet slecht

Daarnaast wordt het winkelcentrum de komende weken voorzien van nieuwe sfeerverlichting. Een ander speerpunt wordt het aantrekken van nieuwe ondernemers. ,,Qua leegstand doen we het hier zeker niet slecht, maar je moet ook zorgen dat dat zo blijft. Wat past hier nog, hoe zorgen we dat bezoekers hier langer verblijven? Over dat soort zaken moeten we blijven nadenken.”

De gemeente gaat er overigens van uit dat de ondernemers met de invoering van de zone instemmen. ‘Wij hebben geen signalen dat er onvoldoende draagvlak zal zijn', schrijft ze aan de raad.