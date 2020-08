Onkruid wieden voor behoud Veldhovense Jozeftoren

Bart Merkelbach helpt mee met zijn dochters Femke en Senna. ,,De toren is een herkenningspunt voor velen. Dit is misschien maar iets kleins in de strijd voor het behoud van de toren, maar je moet ergens beginnen. De kerk wil geen geld in onderhoud van de toren steken, begrijpelijk in deze tijd, maar het zou jammer zijn als dit verloren zou gaan.”

De actie is door het wijkplatform opgezet om aandacht te vragen voor het behoud van de toren. Een half jaar geleden hoorde het wijkplatform dat de kerk plannen had om de toren te slopen, omdat behoud drie keer zo duur is dan sloop. Oorspronkelijk bedacht het wijkplatform een inzamelingsactie waarvoor ze langs de deuren in de wijk zouden gaan, maar dat vonden de leden geen goed idee in coronatijd. ,,Dus toen ter sprake kwam dat het onkruid welig tierde zeiden we: ‘Dan doen we daar toch wat aan’”, vertelt Maria Matheeuwsen. Verberne beheert een Facebookpagina over de wijk met 900 leden, maar heeft de oproep daar bewust niet gedeeld om te voorkomen dat het te druk zou worden en zo de coronaregels in het gedrang zouden komen.

Baken voor de wijk

Cor van den Wildenberg behoort tot de ouderen in de wijk die nog hebben meebetaald aan de toren. Dat was in 1956/1957. Ik was toen een jaar of 17/18 en wij zamelden bij de verkenners geld in voor pastoorke Geurts met een toneelvoorstelling. Er waren ook ouderen die hun eerste AOW aan de kerk gaven. Juist omdat wij hebben meebetaald, moet de toren behouden blijven. Het is een baken voor de wijk, net als de molen. Als mensen terugkomen van vakantie en ze zien de Jozeftoren, zijn ze weer thuis.”

Het wijkplatform wil vaker het terrein gaan bijhouden. Ook kijkt het naar andere acties, zoals een handtekeningenactie. SHEV vroeg eerder bij de gemeente de monumentenstatus aan, de gemeente verleende die vooralsnog niet.