Online super Picnic breidt uit naar Veldhoven en Meerhoven

Al valt het volgens mede-oprichter van het bedrijf Michiel Muller hier nog wel mee met de wachtlijst. Mensen uit deze regio die gebruik willen maken van de online supermarkt moeten volgens hem een paar weken geduld hebben.

Die duizend wachtenden, dat lijkt veel. Maar op sommige plekken is het nog veel erger, zegt Muller. ,,In Amsterdam gaat het over 10.000 mensen.” Elke ochtend controleert hij het totale aantal wachtenden van Nederland: de teller staat nu op 73.000. Het bedrijf bedient ondertussen al 200.000 klanten in heel Nederland.

Afhaken

Bang dat het wachten mensen te veel wordt en dat ze daarom afhaken, is Muller niet. ,,We laten liever niet iedereen in een keer binnen”, zegt hij. Dat zou logistieke problemen opleveren. ,,We moeten onze capaciteit mee laten groeien met de vraag.” Dat kost tijd. Opschalen is volgens Muller niet eenvoudig.

,,We zijn permanent op zoek naar nieuw personeel”, aldus Muller. Picnic zoekt ‘shoppers’ die boodschappen stapelen in het distributiecentrum in Eindhoven en ‘runners’ die de elektrische karretjes door de stad heen navigeren. ,,Dat is een uitdaging. In de hele sector is er krapte op de arbeidsmarkt.”

Groei

Ondertussen groeit het bedrijf wel gewoon gestaag verder. Over twee weken rijden de moderne melkmannen van Picnic ook in Meerhoven en Veldhoven rond. Eerder dit jaar begon het bedrijf met bezorgen in Best, Helmond en Eindhoven.