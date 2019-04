Onrust bij ZuidZorg: aanhoudende reorganisaties en ontslagen, 'cliënten zijn de dupe’

Dat stelt Cindy Spierings, bestuurder van zorgvakbond FNV Zorg & Welzijn, in een brandbrief. Zij vindt dat ZuidZorg ‘langzaam maar zeker wordt ontmanteld'. Onderdelen als kraamzorg, huishoudelijke hulp en maaltijdservice werden al eerder verkocht. Andere delen, zoals ConnectZorg, staan in de etalage.

‘Jammer’

Charles Laurey kent de brief niet, maar begrijpt de achtergrond wel. ,,We zijn al twee jaar met een reorganisatie bezig. We hebben met de bonden onderhandeld over een sociaal plan, maar we konden niet tot overeenstemming komen.” Laurey noemt het ‘jammer’ dat de FNV ervoor kiest om dit nu via de media te spelen.