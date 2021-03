Onrust in verschillende gemeenten door ‘verdachte mannen’ die achter kinderen aan lopen

Het gaat om één of twee mannen die zich verdacht lijken te gedragen op locaties waar veel kinderen samenkomen in Eindhoven, Veldhoven en Bladel. Volgens de berichten die rondgaan zijn ze onder andere gezien bij het MFA Noord in Veldhoven en in Meerveldhoven. De politie neemt de signalen serieus en heeft het over vier meldingen in Veldhoven, één in Eindhoven en twee vergelijkbare situaties in Bladel.