Onvrede in buurt blijft over uitbreidingsplan Veldhovense camping

VELDHOVEN - het plan voor uitbreiding van camping De Veldhoeve in Veldhoven is na bezwaren vanuit de buurt op onderdelen aangepast. Maar daarmee is de onvrede in de buurt niet weggenomen.

De camping en caravanstalling aan de Zittard heeft al jarenlang plannen om uit te breiden. Het bedrijf van de familie Lijten - voorheen een melkveebedrijf - telt nu nog 25 plaatsen, maar wil met 55 kampeerplaatsen groeien. Ook zijn er plannen voor 10 vakantieappartementen, een horeca- en wellnessgelegenheid en nieuwe sanitaire voorzieningen. Om de plannen mogelijk te maken, is er wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

De gemeente heeft in het verleden aangegeven zich in te zullen spannen om de uitbreiding mogelijk te maken. Dat komt omdat de familie agrarische gronden in het gebied aan de gemeente heeft verkocht, om woningbouw voor uitbreidingsplan Zilverackers mogelijk te maken.

Tegen het plan zijn acht bezwaren ingediend. Buurtbewoners vrezen onder meer dat het nieuwe horecagedeelte voor overlast gaat zorgen. Ook vragen ze zich af of de Zittard wel geschikt is voor een reguliere camping. Naar aanleiding van de bezwaren heeft de familie Lijten het plan in overleg met de gemeente aangepast. Zo is de horeca verkleind en verplaatst naar een meer centrale ligging op het terrein .

Verkleind

Ook is de eerder geplande landschapsweide komen te vervallen. Met die ingreep is het plangebied verkleind van 64.000 naar 55.000 vierkante meter. Met die aanpassingen is er volgens de gemeente zeker ‘geen sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat voor omwonenden’.

Een aantal omwonenden drukte de gemeenteraad eerder deze week op het hart ‘niet zomaar met de uitbreiding in te stemmen’. ,,In onze buurt is de afgelopen jaren al veel veranderd door de bouw van Zilverackers, die nog steeds niet afgerond is", stelde een buurtbewoonster. ,,Wat eerst een kleinschalige boerencamping was, wordt nu een volwaardige camping. En dat op de Zittard, een smalle straat die nu al druk gebruikt wordt door auto’s, fietsers en voetgangers.”

Campingwinkeltje

Een van de omwonenden riep de gemeenteraad expliciet op om ‘de horeca uit het bestemmingsplan te halen’. ,,Ik gun de familie Lijten een goedlopende camping, maar een horecavoorziening hoort daar wat ons betreft niet bij. Er zijn genoeg andere zaken in de buurt waar bezoekers terechtkunnen, op de camping zou dan volstaan kunnen worden met een afhaalservice of campingwinkeltje”, stelde zij voor.

Of de raad van plan is aan de bezwaren vanuit de buurt tegemoet te komen, moet nog blijken. Het uitbreidingsplan staat volgende week opnieuw op de agenda.