Onzekerheden in coronatijd; theater De Schalm komt met flexibel programma

Dit jaar geen programmaboekje en een programma waarin nog ruimte is voor nieuwe voorstellingen. Bezoekers kunnen aangeven voor welke voorstelling ze belangstelling hebben, maar betalen nog niet omdat pas eind augustus duidelijk wordt verwacht over het aantal gasten dat het theater mag ontvangen. Zo nodig volgt een loting bij populaire voorstellingen.

Uitdaging: balans houden

Directeur Sjoert Bossers: ,,Het gevolg van het laatste anderhalf jaar is dat veel voorstellingen zijn doorgeschoven, voorstellingen niet zijn doorgaan en voorstellingen in een andere vorm zijn teruggekomen. Daar hadden we met de planning van het nieuwe seizoen mee te dealen en dan is de uitdaging om te zorgen dat je een balans houdt tussen de hoeveelheid cabaret, dans, muziek en toch een breed palet kan blijven bieden.”

,,Bovendien hadden we ook al best wat geboekt voor het komende seizoen”, vult Nancy van Dijck aan, samen met Bossers verantwoordelijk voor de programmering.

Youp van 't Hek, Sara Kroos en Tineke Schouten

Van Dijck: ,,We zijn natuurlijk blij dat we gevestigde namen als Youp van ‘t Hek, Sara Kroos en Tineke Schouten hebben kunnen vastleggen, maar ik ben ook heel erg blij dat we nog steeds nieuw talent kunnen laten zien. Zij hebben het juist nodig. Ze staan aan het begin van hun carrière en maken zo’n pandemie mee. De gevestigde namen kunnen echt wel tegen een stootje. Co with the flow is actrice, stewardess en vlogster en een mooi voorbeeld van zo’n nieuw talent.”

Bossers: ,,Een andere unieke voorstelling is die van Symphonic European Philharmonia, die spelen maar op een paar plekken in Nederland. Ze doen bij ons onder andere een tribute aan Elvis. Ik ben ook blij met Fun Home; een musical over een coming out die flink wat prijzen heeft gewonnen.”

Anne Frank

Ook lokaal talent heeft voorstellingen doorgeschoven, zo speelt Meer Vreugde Kern dit jaar Anne Frank in plaats van vorig jaar. In september staan onder meer het Concert van de Eeuw en verschillende Cityfest-activiteiten op het programma, beiden in het kader van Veldhoven 100 jaar.

Deze zomer is er net als vorig jaar een zomerprogramma met donderdag cabaret, vrijdag muziek en zaterdag voorstellingen in combinatie met een diner en op verschillende zondagen jeugdvoorstellingen. Het complete programma is online te vinden.