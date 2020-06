Ook bussen uit regio op Malieveld; ‘onze boodschap ‘red de bus’ is overgekomen’

VELDHOVEN/DEN HAAG - Den Haag was woensdagmiddag het middelpunt voor touringcarbedrijven, waaronder Van Gompel in Veldhoven. Gert Jan Lommerse reed met twee lange bussen en enkele collega's naar de hofstad.

Daar waren ze naar eigen zeggen met 150 bussen uit het hele land bijeen om de boodschap uit te dragen die krachtig wordt samengevat met het motto ‘red de bus’.

Met de slogan Red de Bus willen de chauffeurs hun eisen krach bijzetten.

Van Gompel zegt dat de actie al vanaf Utrecht begon. „We zijn met een hele lange stoet touringcars over de A12 naar Den Haag gereden. Op het Malieveld hebben we ons zegje kunnen zeggen en de petitie overhandigd aan een delegatie van de Tweede Kamer. We hebben geen toezeggingen gehad, maar er is in ieder geval naar ons geluisterd.”

Onder politiebegeleiding door de stad

Ongeveer veertig van de touringcars mochten na een rondleiding onder politiebegeleiding door de stad, parkeren bij het Malieveld. De rest werd geparkeerd bij het stadion van voetbalclub ADO. De actie stond in het internationale actieprogramma honk4hope (toeter voor hoop).

De actie was nodig want de nood is hoog volgens Van Gompel. „Wij zijn helemaal niet zo'n actievoerders, maar nu moeten we wel. Want onze omzet is helemaal weggevallen en we worden onredelijk behandeld in verband met de coronacrisis. De vraag naar busreizen begint nu weer iets aan te trekken. Maar volgens de richtlijnen mogen wij maar twaalf tot vijftien mensen in een bus vervoeren en dat is niet rendabel. Dus wij vinden dat er nieuwe steunmaatregelen moeten komen om ons te redden.”

De manifestatie van busondernemers op het Malieveld in Den Haag.

Maar nog liever krijgt Van Gompel de ruimte om te ondernemen. „Als we al naar dertig passagiers mochten, dan konden we ermee leven. Maar nog liever rijden we met een volle bus passagiers, met mondkapjes. We hebben heel goed uitgelegd dat onze luchtverversing hetzelfde werkt als in een vliegtuig, waar ze wel alle zitplaatsen mogen bezetten. Dus we begrijpen niet waarom wij anders behandeld zouden moeten worden.”

Noodfonds van 240 miljoen

Volgens de petitie van de chauffeurs overleeft als er niets verandert 40 procent van de touringcarbedrijven de coronacrisis niet. De sector eist in de petitie een noodfonds van 240 miljoen euro en een versoepeling van de regels voor busreizen, zoals die in buurlanden al is doorgevoerd.