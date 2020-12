Ook het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zit klem; nu kan elke nieuwe patiënt er een te veel zijn

Verkeerden de ziekenhuizen vorige week nog tussen hoop en vrees, na een nieuwe toestroom van coronapatiënten zitten ze inmiddels in het rood. Maandag luidde het Elkerliek ziekenhuis in Helmond al de alarmbel. Dinsdag werd duidelijk hoezeer ook het MMC aan alle kanten klem zit. Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anna in Geldrop is de grens eveneens (bijna) bereikt. In totaal steeg het aantal opgenomen coronapatiënten in de vier ziekenhuizen in een week tijd van 97 naar 126.