Ook in Veldhoven aan de slag op landelijke opschoondag: ‘Je wordt niet goed van dat zwerfvuil’

VELDHOVEN - Veldhoven is sinds zaterdag weer een stuk schoner. In d’Ekker, ’t Look en Oerle ruimden vuilophalers het nodige zwerfvuil op.

,,Er is heel veel zwerfvuil, je wordt er niet goed van”, zegt Harrie Verberne. Hij heeft zich als zwerfafvalpakker geregistreerd bij de gemeente. Een oproep op Facebook leverde een groepje medestanders op om op de landelijke opschoondag in actie te komen.

Om tien uur verzamelt de groep zich op het Burgemeester van Hooffplein. In cordonopstelling gaat het even later over het plein richting de parkeerplaats bij de winkels. De grijpstok van Verberne is voorzien van een drukknop en houder waarin zijn mobiele telefoon zit. ,,Ik heb me aangemeld bij de Litterati app. Zodra ik zwerfvuil oppak, maak ik een foto. De locatie wordt vervolgens geregistreerd.”

Dan verdwijnt er een sigarettenpeuk in zijn vuilniszak. ,,Die liggen hier veel. In het filterdeel zitten stukjes plastic. Die komen in het riool terecht en verdwijnen nooit meer.” Senna Merkelbach (11) is ook van de partij. ,,Ik wil niet dat de wereld nog meer vervuild. Het afval komt in zee terecht en daar gaan er dieren aan dood.”

Mick (7) zit op basisschool De Brembocht. Zijn school heeft de deelname aan de jaarlijkse opschoondag uitgesteld, weet moeder Irma Timmermans. ,,Mick had er zo naar uitgekeken om mee te doen.” Samen met zo’n tien anderen zoeken ze nu naar zwerfafval in ’t Look. In een geel hesje en voorzien van een afvalgrijper speurt Mick in De Steenzager naar afval. ,,Het is goed voor de natuur. Ik heb al plastic en snoeppapiertjes gevonden.”

In Oerle lopen Irma Hertogs, Harrie van den Boogaart en Jacques Geenen rond met zak en grijper. ,,Ik ben normaal van het buitengebied. Het is ongelooflijk wat je daar vindt”, zegt Hertogs. Ze somt wat vondsten op: lege en volle flessen bier en wijn, een zwangerschapstest, condooms en een zak lingerie. ,,Ik ga bijna elke dag met de fiets op pad. Hopelijk maak ik me een keer overbodig.”

Maar daar lijkt het vooralsnog niet op. ,,Alle tuintjes liggen er keurig bij. Maar in het struikgewas tussen tuin en straat ligt nog van alles.” Van den Boogaart heeft de app HelemaalGroen op zijn mobiel. ,,Die houdt landelijk routes bij die je schoonmaakt. Veldhoven is al helemaal groen. We hebben Rotterdam en Eindhoven al ingehaald en zitten Assen op de hielen”, klinkt het fanatiek.