Ook in Veldhoven stijgende belangstelling voor bootcamp

Dit keer geen slidings en kopballen op het veld, maar oefeningen als de burpee en squat. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Het sporten in de buitenlucht kwam in 2009 overwaaien vanuit de Verenigde Staten en Groot Brittannië. In Amerika is de sport al zo’n twintig jaar populair. ,,Vaak maak je bij bootcamp gebruik van je eigen lichaamsgewicht en objecten die je onderweg tegenkomt”, legt Van Herk uit. Inmiddels zijn er in ons land al honderden aanbieders van bootcamp. Het past volgens van Herk, die ook Herbalifecoach is, prima in de gezond-leven-hype. Naast het verzorgen van de sportlessen ziet hij zijn sporters elke twee weken voor een voedingsadvies. ,,We hebben onder meer een ontbijtshake. Daarin zitten alle componenten die een maaltijd kunnen vervangen. In een shake zit meer dan in een boterham met kaas.”

De sport is ook populair omdat de deelnemers doorgaans snel resultaat zien. IT’er Ad Goudsmit, die een groot deel van de dag binnen zit, kan dat beamen. ,,Sinds september bootcamp ik bij Kim in de Heikant. Vanaf april vorig jaar is mijn gewicht door betere voeding en het sporten met 17 kilo afgenomen. Nu weeg ik 105 kilo en alles gaat al makkelijker en soepeler. Mijn streefgewicht is 95 kilo.” Terwijl hij zich even later met de groep op het nummer Jump in het zweet springt, draaien de blenders in een omgebouwde VW-bus van Herbalife op volle toeren.

Herstelshake

De herstelshake voor de spieren laat zich na afloop door de deelnemers goed smaken. De Wintelrese Marlou van Diessen doet aan fitness en maakte voor de eerste keer kennis met bootcamp. ,,Ik vond de spelvormen heel leuk. Dan vergeet je een beetje dat je aan het sporten bent.” Ook zus Lenneke is enthousiast. ,,Buiten sporten is veel fijner dan binnen, je neemt zuurstof beter op.” Ondanks de opzwepende muziek en de fanatieke aansporingen van Tim en Kim tijdens de oefeningen, voelt de Vessemse Rena Swalen zich niet afgebeuld. ,,Je maakt het zo zwaar als je zelf wilt. Dat is het voordeel van bootcamp.” Door hun deelname aan de bootcamp en een loterij steunden de deelnemers ook een goed doel. De Stichting Vergeten Kind krijgt 318,00 euro overgemaakt.