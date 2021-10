Ook jeugd krijgt stem in nieuwe dorpsvisie: ‘Laat Oerle lekker dorps’

VELDHOVEN - 155 Oerlenaren vulden eind 2020 een enquête in over hun dorp. Dorpsvereniging Oerle (DVO) ging maandagavond het gesprek aan met een dertigtal inwoners om te komen tot een nieuwe dorpsvisie.

Oerle maakte de afgelopen jaren een onstuimige groei van het aantal inwoners door. Toch willen de Oerlenaren dat het dorpse karakter behouden blijft. Aan vijf tafels werd maandagavond onder leiding van een lid van de DVO gediscussieerd over een aantal thema’s. De tafelvraag was daarbij steeds: hoe blijven we een dorp en welke acties moeten we uitvoeren om dat waar te maken?

Binnen het thema ‘Sociale leven en verenigingsleven’ wordt het belangrijk gevonden dat er voor iedereen een vereniging is waar mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook het stimuleren van buurtverenigingen en het betrekken van jongeren bij activiteiten worden genoemd. Dorpscentrum d’ Ouw School wordt een belangrijke taak toegedicht met de zalenfunctie, sportzaal en huiskamer. Binnen het thema bouwontwikkelingen is men van mening dat het maximale aantal woningen en inwoners nu wel in zicht komt.

Het echtpaar Jan en Ineke Ham nam ook deel aan de avond. Een jaar geleden verhuisden ze van Bilthoven naar Oerle. ,,Waar wij nu wonen is het dorps. Je spreekt elkaar en leert elkaar kennen”, zegt Jan Ham. Zelf nemen ze het initiatief om zich thuis te voelen in hun nieuwe woonplaats. Zo zijn ze al donateur geworden van Bloemenvereniging Groen en Keurig en dorpsblad De Koers van Oers.

Benieuwd naar ideeën van de jeugd

,,Elkaar kennen en blijven ontmoeten, dan kunnen we het samen rooien”, vat secretaris Moniek van den Wildenberg van DVO de avond samen. De DVO wil ook de Oerlese jeugd een stem geven in de nieuwe dorpsvisie. De begin dit jaar in het leven geroepen jeugdraad van Stichting Jeugdbelangen telt inmiddels tien jongeren in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. ,,Als het gaat over duurzaamheid komen wij niet verder dan zonnepanelen en elektrische auto’s. Ik merk dat de jeugd over dit onderwerp en onder meer mobiliteit en bouwontwikkeling nog heel wat andere ideeën heeft. We gaan de jeugdraad en een delegatie van het Tienercomité Oerle binnenkort voor een middag uitnodigen want we zijn heel benieuwd naar hun ideeën”, zegt Van den Wildenberg.

De dorpsvereniging gaat naar aanleiding van de input van de avond nieuwe werkgroepen maken. Die gaan vervolgens doelen en acties formuleren die terugkomen in de herziene dorpsvisie. Het is de bedoeling dat die in februari klaar is.

Februari 2022 moet dorpsvisie klaar zijn

De dorpsvereniging wil dat de visie er in februari 2022 ligt als in Oerle de verkiezingsavond wordt gehouden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

En er wordt nog een tweede doel nagestreefd volgens de secretaris. ,,Dit is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie zoals de gemeente dat graag ziet. Het is dan ook ons doel om de dorpsvisie te laten opnemen in de omgevingsvisie van de gemeente Veldhoven.”