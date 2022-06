Ook natuurkalender-in-het-klein brengt klimaatverandering in beeld; ‘Kolibrievlinder zag je vroeger alleen in Italië’

Zijn eerste bevindingen noteerde hij in januari 1979. Johan van Zijll Langhout was destijds onderwijzer op basisschool De Rank in Veldhoven. ,,Ik wilde de kinderen wat meegeven van de natuur”, vertelt hij. ,,Het was januari en min vijftien graden. Maar als je naar buiten keek, zag je toch vanalles. Konijnensporen in de sneeuw, roeken en koolmezen bij de vetbol of op de voedertafel.”