Ook Veldhovense partij flirt met omstreden politicus De Mos: ‘Wij gaan er vanuit dat het een storm in een glas water is’

De Mos is nu nog raadslid in Den Haag, maar wil met Code Oranje de Tweede Kamer in. Om daarvoor een landelijke basis te vinden, zoekt hij nu steun van lokale politieke partijen. ,,Onze denkbeelden komen overeen, en bovendien zijn wij zelf ook op zoek naar manieren om ons eigen netwerk te vergroten", vertelt Rien Luijkx, fractievoorzitter van BurgerPartij Veldhoven, een van de zes oppositiepartijen in de Veldhovense raad.

Quote Je zou kunnen zeggen: waar rook is, is vuur, maar volgens mij zit er in dit geval een hoop rancune bij. Rien Luijkx, fractievoorzitter BurgerPartij Veldhoven

De Mos was tot vorig jaar wethouder in Den Haag maar stapte op na een inval van de Rijksrecherche in zijn woning en in zijn kantoor op het stadhuis. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem en partijgenoot Rachid Guernaoui van ambtelijke corruptie en deelname aan criminele organisaties. Het onderzoek loopt nog, naar verwachting wordt de zaak eind 2021 aan de rechtbank voorgelegd.

Waarheid in het midden

Net als zijn regionale collega Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven ziet Veldhovenaar Luijkx in die lopende procedure geen bezwaar om zich nu aan De Mos te verbinden. ,,Je zou kunnen zeggen: waar rook is, is vuur, maar volgens mij zit er in dit geval een hoop rancune bij", denkt Luijkx. ,,De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, maar wij gaan er vanuit dat het een storm in een glas water is.”

Bovendien, benadrukt Luijkx, heeft De Mos zelf al eerder aangegeven dat hij zich terugtrekt als hij schuldig wordt bevonden. ,,Wij kijken vooral naar wat hij in elk geval wél gepresteerd heeft. Zo helpt hij met zijn oplossingsgerichte ombudspolitiek de inwoners van Den Haag écht verder. Die lijn staan wij als BurgerPartij ook voor: luisteren naar de mensen zelf, ze actief bij de politiek betrekken.”

Niet in links of rechts honkje

BurgerPartij Veldhoven ontstond in 2018 toen de nieuwe partij Senioren Veldhoven - dat met vijf zetels in de raad kwam - al een paar weken na de verkiezingen uiteenviel. Luijkx besloot toen zelf een partij te starten. ,,Wij zijn niet in een links of rechts hokje te plaatsen, wij stellen de burger zelf centraal.”

Inmiddels hebben zich bijna 50 lokale partijen bij Code Oranje aangesloten. Overigens haalde de partij vorig jaar bij de Brabantse Statenverkiezingen te weinig stemmen voor een zetel. Provinciaal lijsttrekker Laurens van Voorst - tevens raadslid voor lokale partij Hart in Meierijstad - trok twee maanden geleden zijn handen af van Code Oranje, nadat bekend werd dat De Mos zich met de partij ging bemoeien.