Ook zonder topmachine van ASML in Veldhoven blijft chipambitie China

Veldhovens briljanten paar kreeg verkering na spelden­prik

30 juli VELDHOVEN - De eerste kennismaking was bijzonder. In 1947 zat de dertienjarige Teuny Blokland in de bus achter de een jaar oudere Joop Vermeulen. Teuny prikte met een speld in het achterste van Joop. Maar de liefde voor elkaar bleek sterk, en op 2 augustus 1955 werd in de kerk in Zevenbergen het huwelijk voltrokken.