Op CityFest in Veldhoven was het drie dagen lang genieten

In een hoekje van het Meiveld maken Nicolette (14) en Elise (13) zaterdagavond een filmpje van het optreden van The Scientists. De Veldhovense tieners zijn hartstochtelijke fans van Coldplay en zijn speciaal voor deze Coldplay-tributeband aanwezig. ,,A Sky Full of Stars is ons favoriete nummer”, zegt Nicolette, nadat ze het filmpje op Snapchat heeft gezet.

Een weekend lang was ook Veldhoven full of stars. De sterren van Severinus straalden zaterdag op het hoofdpodium op het d’Ekkerplein. Tijdens Severinus Got Talent werd volop gezongen en gedanst door cliënten van de zorgorganisatie.

Tommie Legius (33) geniet na van het applaus nadat hij Een huisje op wielen van Frank van Etten live gezongen heeft. ,,Ik zong het al toen ik een jaar of zes was. Het is een leuk nummer dat iedereen kent.” Alle talenten van Severinus krijgen een medaille voor hun optreden.

Bijzondere prijs

Naast bekende artiesten als Ruth Jacott, Emma Heesters en Wolter Kroes krijgen ook amateurbands een podium op CityFest. Tijdens het onderdeel CityPop spelen op het Meiveld zes bands voor een bijzondere prijs. ,,Een jury beoordeelt de optredens. De winnaar krijgt tijdens de volgende editie een optreden op het hoofdpodium”, legt presentator Kai Bodewitz uit.

Volledig scherm Veldhoven, Cityfest op het Meiveld © Rene Manders/DCI Media

Leon Hermans is gitaardocent bij Art4U en maakt deel uit van de jury. ,,We beoordelen muzikaliteit, show, samenspel en sound. Maar we kijken ook wat een leuke opener is voor het hoofdpodium in 2023.” De Veldhovens band Zit ’R Dik In krijgt het publiek aan het meezingen als ze Stil in mij van Van Dik Hout speelt. Na veertig minuten spelen weegt zanger Gijs Vissers zijn kansen. ,,We wilden een feestje bouwen door een zo bekend mogelijke set te spelen. Dat is wel gelukt, dacht ik zelf”, klinkt hij optimistisch.

Bingomolen

In de bibliotheek is het een drukte van belang. Mark van der Linden presenteert er zijn Literaire Bingoshow waarmee prijzen zijn te winnen. Sophie (13) neemt met haar moeder en broertje Thomas (9) deel aan het spel. De dertienjarige geniet elke dag wel van een goed boek. ,,Mijn favoriete boek is Het poppenhuis van K. R. Alexander”, zegt ze terwijl Van der Linden de balletjes weer door de bingomolen laat dansen. Het vele lezen werpt zijn vruchten af, want Sophie gaat met drie boeken naar huis.

Quote Uit praktische overwegin­gen hebben we besloten om het Trekzakfes­ti­val samen te houden met het Cityfest Hans Sonnemans, Museumdirecteur ’t Oude Slot

De honderden bezoekers die vóór corona jaarlijks het Trekzakfestival bij Museum ’t Oude Slot bezochten, laten het zaterdag vanwege de voorspelde regen afweten. Het evenement is voor het eerst onderdeel deel van het CityFest.

Hoog niveau

Voorheen vond het altijd plaats op de laatste zondag van augustus, vertelt museumdirecteur Hans Sonnemans. “Uit praktische overwegingen hebben we besloten om het samen te houden met het CityFest. Maar ik ben tevreden. De bezoekers genieten van de muziek en ik heb mensen gezien die voor de tentoonstelling De Prent zijn gekomen.”

Zondagmiddag werd op het hoofdpodium de Veldhovense Cultuurprijs 2022 uitgereikt aan Elise van Agthoven. De jury, bestaande uit Jack Gooyaers (Art4U), Sjoert Bossers (Theater De Schalm), Hans Sonnemans (Museum ’t Oude Slot) en Dorine Prinsen (de Bibliotheek Veldhoven), was unaniem in de voordracht. ‘Zij is enthousiast, veelzijdig en speelt met passie op hoog niveau piano’, zo staat in het juryrapport.