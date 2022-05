Op drempel van gouden jubileum gaat de stekker uit Christus Koning dameskoor

Sinds mei 1972 stond het koor klaar om rouw- en trouwdiensten en de Mariavieringen op te luisteren. ,,We begonnen als het Lambertus dameskoor. De meeste dames werkten toen niet en hadden dus tijd om op werkdagen de diensten in de toenmalige Lambertuskerk op te luisteren”, zegt secretaris Hanneke van der Heijden, die samen met Elly van Ditzhuijzen, Ria van der Ploeg en Riet Oomen het bestuur vormt. In 2016 volgt een fusie met ’t Koraal, dat in 1978 is opgericht. Penningmeester Van Ditzhuijzen werd daarvan in 1979 lid. ,,Met twintig leden was dat een kleiner koor. We zongen in de H. Geestkerk, totdat die in 2004 sloot. Daarna zongen we om en om in de St. Jan de Doperkerk en de Caeciliakerk.”

Op het moment dat bij ’t Koraal de alten in de minderheid waren en bij het Lambertuskoor de sopranen, kwam een fusie in zicht. Ook de op handen zijnde sluiting van de Caeciliakerk was daar debet aan. Van Ditzhuijzen: ,,Ine van Beek was toen dirigent van beide koren. De fusie is in zeer goede harmonie verlopen, de klik was er meteen.”

Het repertoire van beide koren was wel deels verschillend. ,,Dat is in de loop der jaren samengevoegd tot één groot repertoire dat bestaat uit Latijnse en Nederlandstalige liederen. Heel populair was het Ave Maria van J. Haagh. Dat zongen we tijdens elke uitvaartdienst in het Latijn”, vertelt voorzitter Van der Ploeg. En dat zijn er veel geweest, weet Van Beek. ,,Vanaf 2000 heb ik veel bidprentjes bewaard. Ik heb ze eens geteld en het waren er meer dan duizend.” Maar ook zag zij de gemiddelde leeftijd van de koorleden oplopen richting de tachtig.

Uit nood geboren

Het afgelopen jaar zag het bestuur de opkomst bij uitvaartdiensten steeds verder teruglopen. Op 3 en 4 maart van dit jaar zongen de dames voor het laatst bij een uitvaart. ,,We hadden nog 13 leden, maar in de praktijk waren er maar vijf of zes. Uit nood geboren zong ik zelf een sopraanpartij. Maar een dirigent hoort niet mee te zingen”, weet Van Beek.

Het was voor het bestuur aanleiding om een vergadering te beleggen. Van der Ploeg: ,,Het idee was om het gouden jubileum nog te halen en te vieren. Maar door de lage opkomst bij de laatste twee uitvaarten hebben we met de leden besloten om te stoppen. Als afsluiting hebben we samen van een high tea genoten. Ook hebben we nog enkele jubilarissen gehuldigd.”

Wat blijft zijn de herinneringen aan de gezelligheid van het koor en de jaarlijkse uitstapjes en etentjes. Van der Heijden krijgt nog weleens een telefoontje van oud-koorleden. ,,Net als ik missen ze de gezelligheid, de repetities in de Christus Koningkerk en het na afloop samen koffiedrinken.” Ook de optredens worden al gemist. ,,Je had echt het gevoel dat je iets kon bijdragen aan de sfeer rondom de begrafenis”, zegt Van der Ploeg die nu op maandagmiddag tijd krijgt voor haar lidmaatschap van de scrabbleclub.