Op het podium kan Timme uit Veldhoven zijn wie hij maar wil

Toen hij zeven jaar oud was, begon hij al met acteren, vertelt Timme (12) woensdagmiddag. ,,Maar sinds mijn vierde wil ik al acteur worden", zegt hij vanachter de keukentafel. Kruimeltje de Musical stak hem aan. ,,Die vond ik zo gaaf.”

Niet lang nadat hij was begonnen met acteerles, deed Timme al auditie bij de stichting Positief Coachen. ,,Maar ik was nog veel te jong", zegt hij nu. ,,Later zag ik de stichting weer voorbij komen en deed ik weer auditie. Nu ben ik wel uitgekozen.”

Positief Coachen

En dus speelt Timme nu de jonge jongen Sander, wiens vader Maarten nogal fanatiek coacht langs de zijlijn. Theatergezelschap Positief Coachen speelt de voorstelling Dat schiet lekker op zo! op aanvraag bij sportverenigingen. De voorstelling is onderdeel van een breder programma over positief coachen. Al twee keer speelde Timme de voorstelling. ,,Dat ging goed. Het was heel leuk om te doen." De volgende uitvoering staat gepland in Tilburg.

Voor Timme is het een volgende stap in het verwezenlijken van zijn droom: acteur worden. Zijn planning: eerst de middelbare school doorlopen, daarna door naar de toneelacademie in Maastricht of Amsterdam.

Extra gas

Om zijn ambities kracht bij te zetten, volgt hij elke zondag acteerlessen bij Musical 2.0 in Amsterdam. ,,Dat is een professionele school", verzekert Timme. ,,Het niveau is echt heel hoog, maar het zijn nog geen echt professionele producties.”

Kickboksen doet hij ook nog. En tot voor kort kreeg hij ook nog zangles in Waalwijk. Timme: ,,Bij iemand uit de musicalwereld." Maar moeder Ingrid trapte even op de rem. Het werd wat veel allemaal.