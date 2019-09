Open dag Veldhovense brandweer: ‘We willen de opvolger worden van opa’

Op een terrein tegenover de brandweerkazerne ziet het publiek een wit busje stoppen. Twee mannen openen de achterdeuren. In een mum van tijd ligt de grond bezaaid met gevulde jerrycans. Een van de twee mannen bezwijkt, de andere rent weg. Het is een demonstratie van wat vandaag de dag maar al te vaak realiteit is: het illegaal dumpen van drugsafval. De toeschouwers krijgen uitleg en zien vervolgens hoe brandweer, politie en ziekenbroeders tewerk gaan. ,,Daar hadden we vroeger weinig mee te maken”, zegt Jack van der Heijden (86). ,,Wel hadden we regelmatig hooimijten die door broei in brand vlogen. Blussen lukte vaak niet, we lieten ze gecontroleerd uitbranden.” De Veldhovenaar is dertig jaar brandweerman geweest en nu al weer jaren lid van de Vereniging Voormalige Brandweer. De club telt 26 leden die regelmatig jeu de boulen, biljarten en bier drinken. ,,Vandaag geven we een demonstratie met een oude pomp die tot 1936 in gebruik was.”