‘Ophokplicht’ voor de kapotte haan van de Christus Koningkerk

Om 05.30 uur vertrekt Jans de Jong van Boer BV vanuit Meerkerk met zijn hoogwerker naar Veldhoven. Die kan een hoogte bereiken van 52 meter. Het was de bedoeling om de haan en het kruis afgelopen maandag al naar beneden te halen, maar vanwege de storm werd de klus toen afgeblazen. ,,Met windkracht 6 stoppen we sowieso, maar de machinist bepaalt het uiteindelijk”, zegt De Jong. Intussen hijsen Ruud Douven en Frank Reemers van Koninklijke Eijsbouts uit Asten zich in een veiligheidsharnas. Voorzien van gereedschapskoffer en portofoon staan Jans en monteur Douven even later in de werkbak op een hoogte van zo’n 45 meter oog in oog met de haan.