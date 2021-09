Opnieuw uien- en aardappelactie in Veldhoven: ‘Van mij mogen ze dit elk jaar wel doen’

De hele zaterdag is het bij agrariër Charlie Engelen een komen en gaan van kopers. Net als vorig jaar verkoopt hij aan huis aardappelen en uien waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. ,,De eerste klant was al om 8.00 uur hier. Die kwam van zijn werk en gokte erop dat we al begonnen waren”, zegt Engelen.

Quote Het loopt heel goed. In vergelij­king met vorig jaar hebben we nu ook perfect weer, de mensen blijven komen. Peer Willemse, voorzitter Voedselbank Veldhoven

De hele dag is hij in touw om vanaf een kar verse aardappelen in zakken, kratten en netten te scheppen. Hetzelfde doet hij vanaf een aanhanger met uien. Terwijl zijn zus Gerry zorgt voor gratis koffie, ziet Engelen veel bekenden die vorig jaar ook geweest zijn.

Gebakken aardappeltjes

De Veldhovense Ilona Janssen is met haar moeder aanwezig. Ze nemen in totaal acht kilo piepers mee.,,Ik koop vooral om het goede doel te steunen, maar het zijn ook lekkere verse aardappelen. Het meest hou ik van gebakken aardappeltjes. Maar ik gebruik ze voor alles, behalve frites.”

En dat is nou net waar Lex en Marjo van Vugt ze wel voor gebruiken. ,,Ik vroeg drie kilo en ik krijg er zeven”, zegt Lex met een lach. Met de extra grote aardappelen weet zijn partner wel raad.,,Ik schrob ze met een nagelborstel, dan snij ik ze met de hand, dan wassen en vervolgens laten drogen. Daarna ga ik ze voorbakken.”

Klanten

Ursula Kleintjens is vrijwilliger van de Voedselbank Aalst-Waalre. Ze laat enkele kratten met uien vullen. ,,Die doen we in zakjes voor onze klanten. Wij zouden in Aalst of Waalre ook wel zo’n actie willen doen”, zegt ze als ze hoort over het succes in Veldhoven.

Willemse ziet het allemaal met tevredenheid aan. ,,Het loopt heel goed. In vergelijking met vorig jaar hebben we nu ook perfect weer, de mensen blijven komen. En als het wat meer is, maakt niemand er een probleem van.” Monique Spelbrink uit Veldhoven gaat met twee volle tassen naar huis. “De aardappelen en uien waren vorig jaar heel lekker. Van mij mogen ze dit elk jaar wel doen.”