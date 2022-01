Opstandige Valkenswaardse zorgaanbieder Metabletica mag geen jeugdhulp meer leveren

Metabletica is het niet eens met de uitsluiting. De zorgaanbieder is naar eigen zeggen financieel gezond. In een kort geding eist de GGZ-instelling volgende week alsnog een contract voor de komende jaren.

Al langer heibel

Stevige beschuldigingen

Hard getroffen door coronacrisis

Over de vraag of Metabletica is uitgesloten van de aanbesteding vanwege het gevecht over de tarieven of twijfels over de integriteit, wil financieel directeur Steven Vanderhoydonks niet speculeren. ,,Ik snap de vraag maar ik ga ervan uit dat we onafhankelijk worden beoordeeld.”