Oranjemarkt blijft ook in Citycentrum door en voor Veldhovenaren

Overkappingen

Een nieuwe locatie betekende ook een nieuwe stichting met als enige doel: het organiseren van de Oranjemarkt in Veldhoven. Bijna twintig keer vond het evenement plaats in de wijk Berkt. Het aantal bezoekers oversteeg gaandeweg de 25.000. De drukte, de weersomstandigheden, het werven van voldoende vrijwilligers en een teruglopende subsidie noodzaakten een nieuwe aanpak, volgens voorzitter Kristel Gijsbers. ,,Je kunt stoppen, kleiner herstarten op de Berkt of uitzien naar een andere locatie. Het Citycentrum bood zich aan als nieuwe locatie. Centraal gelegen, goede parkeervoorzieningen en door de aanwezigheid van overkappingen minder afhankelijk van slecht weer.”

Gratis

Het houden van een niet-commercieel evenement in een commerciële omgeving was wel een punt van aandacht. Van de Mortel: ,,In goed overleg tussen bestuur en alle winkeliers is besloten dat zij zelf geen kramen voor hun winkel zetten. We willen het echt niet-commercieel houden. De Oranjemarkt was en is door en voor Veldhovenaren. Dat moet behouden blijven.”