Orders blijven bij ASML nog binnen lopen; onzekerheid over lopende kwartaal

Topman Peter Wennink zegt in het kwartaalbericht van woensdagochtend dat er geen recente verandering is in de vraag. „De vooruitzichten zijn onveranderd en we hebben geen afzeggingen of vertragingen van orders gehad. Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we de continuïteit van ons bedrijf kunnen handhaven. Wel is er een significante onzekerheid over hoe de coronacrisis de markten verder zullen beïnvloeden en wat de invloed zal zijn op onze productiecapaciteit en op die van onze toeleveranciers. Over het lopende tweede kwartaal durven we dan ook geen voorspelling te doen.”