Orthopeed Jan stopt na 30 jaar bij Máxima MC: ‘Nog steeds een ziekenhuis waar mensen je kennen’

,,De verf was nog maar net droog toen ik hier in januari 1991 begon", vertelt Van Mourik (65), zittend in een van de opleidingsruimten van het Máxima MMC in Veldhoven. ,,Alles was nieuw hier, inclusief ikzelf.” Dat de geboren Gorcumer na een studie in Rotterdam en een opleiding tot orthopeed in Maastricht in (toen nog) het St. Josephziekenhuis in Veldhoven terechtkwam, was puur toeval.