Oud-leerlingen geven studiekeuzevoorlichting op Sondervick College: ‘Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik het nog moeilijker vinden’

De school nodigt jaarlijks oud-leerlingen uit om hun verhaal te doen. De leerlingen konden drie presentaties van oud-leerlingen kiezen. Daarbij wordt ze nadrukkelijk gevraagd ook te vertellen over verkeerde keuzes die ze gemaakt hebben. Zowel van der Linden als oud-leerling Wouter van de Ven (22) maakten zo’n verkeerde keuze. De laatste stapte over van de universiteit naar hbo. Van der Linden deed een jaar bedrijfseconomie en kwam toen tot de conclusie dat dat toch niets voor hem was. Hij stapte over naar communicatie en deed daarna nog de Schrijversvakschool. ,,In mijn werk bij de Bibliotheek Veldhoven en in mijn eigen bedrijf de Literaire Speelgoedwinkel combineer ik eigenlijk alle studies en heb ik toch nog iets aan bedrijfseconomie. Dus eigenlijk was die keuze achteraf niet zo verkeerd, al voelde dat toen wel zo.”

Overlappende vakken

De 16-jarige Birgit Hage zit in havo 4. Criminologie spreekt haar het meeste aan. ,,Ik kan daar niet rechtstreeks heen, maar hoorde van degene die de presentatie gaf dat een jaar hbo rechten een goede voorbereiding is op die studie, omdat er veel overlappende vakken zijn. Ze waarschuwde ook dat we de tijd moesten nemen om een keuze te maken. Je moet voor een bepaalde datum kiezen, maar als je er nu al over na gaat denken, zorg je dat je meer tijd hebt om een keuze te maken dan wanneer je op het laatste moment moet beslissen. Ze vertelde ook dat het goed is om te kijken naar de arbeidsmarkt en het beste kunt overstappen als je erachter komt dat je verkeerd gekozen hebt. Anders heb je een diploma in een richting die je niet op wilt. Ik ben niet zo bang om verkeerd te kiezen. Als ik het echt niet leuk vind, wil ik inderdaad gewoon stoppen. Het is wel moeilijk om te kiezen, want het heeft invloed op de rest van je leven.”