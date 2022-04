Oude Ekkerman-bad in Veldhoven nu echt voltooid verleden tijd

VELDHOVEN - Nu de sloop van het oude zwembad D'n Ekkerman in Veldhoven zo goed als afgerond is, zijn voor even ook de contouren van het oude sportbad weer zichtbaar. Na de sloopwerkzaamheden wordt gestart met de bouw van een nieuwe gang tussen het nieuwe City Sport Veldhoven en de sporthal die is blijven staan.

Die nieuwe verbinding is nodig omdat bezoekers van de sporthal nu door de hal zelf moeten lopen om het complex via de ingang van City Sport Veldhoven te kunnen betreden. Wat er straks gaat gebeuren met het terrein dat met de sloop van het oude zwembad vrijkomt, is nog niet bekend. Daarvoor moet sowieso eerst nog een bestemmingsplan worden gemaakt.

Het nieuwe City Sport Veldhoven is pal naast het oude, uit 1976 daterende Ekkerman-bad gebouwd en telt drie baden, allen met een beweegbare bodem. Het grootste bad is met 25 x 17 meter 2 meter breder dan het grootste Ekkerman-bad. Naast het sportbad ligt een multifunctioneel bad van 20 x 10 meter. Het derde bad is een therapiebad. Hoewel het nieuwe zwembadcomplex al eind vorig jaar in gebruik is genomen, moet de officiële opening nog plaatsvinden. Dat gaat waarschijnlijk medio juni gebeuren.

Als eind april de sloop is afgerond, wordt er in mei/juni een verbinding gemaakt tussen parkeerterrein de Repel en de ingang van zwembad en sporthal. Het gehele voorterrein wordt met gras ingezaaid, in afwachting van een definitieve bestemming.