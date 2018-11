Overlast in Oerle: wekelijks overleg met burgemeester

Eindho­venaar scheurt met 130 km/uur in gehuurde Ferrari over 50 km/uur-weg

4 november VELDHOVEN- Een 38-jarige Eindhovenaar heeft zondag aan het eind van de middag zijn rijbewijs in mogen leveren. Hij reed gemiddeld 105 kilometer per uur over een weg waar de maximum snelheid 50 km/uur is, met een piek op 130 km/uur.