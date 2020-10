Overlast ratten in Veldhoven nog niet voorbij: ‘Het worden er eerder meer dan minder’

Voor politieke partij Veldhoven Samen Anders (VSA) was dat aanleiding vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. Uit de beantwoording blijkt onder meer dat het aantal meldingen van rattenoverlast in elk geval tot en met het tweede kwartaal van dit jaar nauwelijks groter lijkt dan andere jaren. In de eerste helft van 2020 waren er 123 meldingen, tegenover 319 over heel 2019 en 270 over heel 2018.