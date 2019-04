Overtollig personeel Zuidzorg in Veldhoven voelt zich 'afgedankt'

ZuidZorg brengt de staf terug van 100 mensen naar 30 tot hooguit 35 mensen. De operatie moet eind dit jaar zijn afgerond, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2020, zegt bestuurder Charles Laurey. De ingreep is volgens hem noodzakelijk om de kosten te drukken. ZuidZorg concentreert zich voortaan op medische thuiszorg. Andere onderdelen, zoals kraamhulp en huishoudelijke hulp, zijn al verkocht. De thuiszorgteams werken zelfstandig en met een digitale administratie. Dat betekent minder werk op het hoofdkantoor.

De tarieven die zorgverzekeraars voor thuiszorg betalen zijn net voldoende om de kosten te dekken, maar alleen als alle vet uit de organisatie wordt weggesneden, zegt Laurey. ZuidZorg gaat het hoofdkantoor - het voormalige gemeentehuis van Veldhoven - verkopen, en zoekt een kleiner onderkomen.

Inwerken

De werknemers willen hun verhaal wel doen, maar niet met hun namen erbij. Zij hebben daarom Cindy Spierings, bestuurder van vakbond FNV Zorg en Welzijn, gevraagd om aan te schuiven. ,,Na meer dan dertig jaar moest ik solliciteren op mijn eigen functie", zegt een medewerkster. ,,Ik kreeg te horen dat ik niet voldoe aan de eisen. Nu moet ik straks iemand gaan inwerken die wel is aangenomen om mijn functie te vervullen. Want onze taken vervallen niet." Een ander zegt: ,,Ik heb het gevoel dat ik niet meer word gewaardeerd. Zo wil je geen afscheid nemen."

Spierings vindt dat Laurey niet naar zijn mensen luistert en 'geen millimeter beweegt'. Onderhandelingen met vakbonden over een sociaal plan zijn vastgelopen. Werknemers die moeten vertrekken, krijgen de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding. Die bedraagt bij een fulltime functie maximaal 81.000 euro, maar bij ZuidZorg werken de meesten parttime. Verder belooft ZuidZorg om mensen 'van werk naar werk' te begeleiden en te helpen bij omscholing.

De werknemers die boventallig worden verklaard, verzetten zich niet tegen de reorganisatie zelf. Dat stadium is voorbij, vinden ze. Maar ze hebben grote moeite met de manier waarop de ingreep wordt uitgevoerd. Zo worden de ontslagen in kleine 'pakketjes' opgedeeld, waardoor er geen toestemming nodig is van uitkeringsinstantie UWV.

Honderd vacatures

Omscholen naar een ander beroep, bijvoorbeeld verpleegkundige, zien de boventallige werknemers niet zitten. Het zou wel een oplossing kunnen zijn, want ZuidZorg heeft in de thuiszorg honderd openstaande vacatures. ,,Ik ben al zestig. Als ik me laat omscholen, ben ik zo een paar jaar verder", zegt een administratief medewerkster. Een man die gebouwen onderhoudt, wijst erop dat op het hoofdkantoor juist mensen werken die vanuit de zorg zijn overgestapt vanwege de hoge werkdruk.

Laurey erkent dat de inkrimping pijn doet bij werknemers die hun baan verliezen. ,,Soms na dertig jaar dienstverband. Dat doet ook óns pijn", zegt hij. Ook in het hoogste echelon gaan functies vervallen, zegt hij, verwijzend naar de vijf leden van het managementteam die bij het gesprek aanwezig zijn. ,,Volgend jaar zitten we in een kleinere zaal met minder mensen."

Laurey benadrukt dat de ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben ingestemd met de reorganisatie. Er is een klachtencommissie gevormd met daarin een lid van de or, een vertegenwoordiger van de leiding en een onafhankelijk voorzitter.